Hoewel N-VA intussen zowel de federale als de Vlaamse regering leidt, focuste Vlaams minister-president Matthias Diependaele in zijn speech voor de Vlaamse feestdag op de strijd voor meer autonomie. Die is nog altijd niet gestreden, argumenteert hij.

"Er is nog steeds een gebrek aan zelfbestuur om onze Vlaamse welvaart veilig te stellen. Het gevolg van structurele fouten in de federale staatsstructuur", zei Diependaele in de inleiding van zijn toespraak op de Groeningekouter in Kortrijk. Hij noemde daarna onder meer de faciliteitengemeenten waar het Nederlands onder druk staat en het gebrek aan Nederlandstalige zorg in Brussel.