Guga Baul schit­tert voor uit­ver­koch­te zaal in Oostende

Guga Baul weet de Coretec Dôme in Oostende vlotjes vol te krijgen. Het gaat om 8.000 toeschouwers die allemaal komen voor zijn theatershow ‘Radio Guga Ondersteboven’. De stemmen van bekende mensen volgen elkaar in sneltempo op: Adamo, Gunther Lamoot of zelfs Trump. Maar voor stemmenimitator, acteur, humorist en vooral Oostendenaar is dit ook een beetje thuiskomen aan zee.

Voor meer dan twee uur lang schakelde Guga Baul moeiteloos van de ene stem op de andere over en imiteert daarbij zelfs het gedrag en de expressie. Met de Theatershow ‘Radio Guga Ondersteboven’ laat de Oostendenaar twee keer de Coretec Dôme vollopen.

Thuiskomen

Guga Baul: "Voor mij is Oostende mijn baken van rust. Elke keer als in Antwerpen ben, voel ik de noodzaak om naar de kust te gaan. Het zal sowieso thuiskomen zijn omdat heel veel mensen gestuurd hebben: “Zeg maatje, we komen, zorg maar dat je in vorm bent.”"

Guga verandert zijn stem in Adamo, Arno, Van Het Groenewoud, Verminnen, Urbanus en een hele reeks artiesten die het publiek zelf kiest.

Rustmoment

In juni komt Guga Baul nog naar Brugge met de theatershow, maar daarna zal hij het wat rustiger aan gaan doen.

Guga Baul: "Mijn kinderen klagen ook wel een beetje dat mama en papa niet altijd thuis zijn. Mijn volgende doelstelling is mijn kinderen groot te brengen en van hen te genieten."

Voor zijn veertigste verjaardag kreeg Guga het gezelschap van Niels Destadsbader, Stan Van Samang, De Planckaerts, Conner Rousseau en natuurlijk van Tine Embrechts.

Stefaan Six

Stefaan Six
Louis Maes

Louis Maes
Guga Baul Coretec Dôme

