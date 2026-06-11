Grote werf aan Brugse Gentpoort: verkeersknoop veiliger & opknapbeurt voor brug
De werken aan de Gentpoort in Brugge zijn gestart. De drukke verkeersknoop krijgt een grondige herinrichting om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. De brug zelf krijgt een stevige onderhoudsbeurt, de eerste grote in bijna 50 jaar.
"We beseffen dat deze werkzaamheden een impact hebben op bewoners, handelaars en de mobiliteit in de stad."
Aannemer Persyn is gestart met de heraanleg van de kruispunten rond de Gentpoort in Brugge. Het gaat om een van de meest complexe verkeerspunten van de stad, waar de Stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg en Farys samen ingrijpen.
"Hier aan de Gentpoortbrug krijgen fietsers een volledig conflictvrije verkeersregeling, waardoor fietsers niet meer in aanraking kunnen komen met links of rechtsafslaand verkeer. En dat zal een heel groot verschil maken in de verkeersveiligheid", zegt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer.
De Generaal Lemanlaan en de omliggende kruispunten worden volledig vernieuwd. Er komen onder meer aangepaste verkeersstromen, aparte rijstroken en extra aandacht voor fietsers en voetgangers.
"Met het Gentpoortproject pakken we een van de gevaarlijkste verkeerspunten van Brugge aan. De werken zijn ingrijpend, maar noodzakelijk om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren, vooral voor fietsers en voetgangers", zegt schepen van Openbaar Domein Franky Demon.
Ook de riolering wordt aangepakt. Daarnaast worden de twee kokers van het Zuidervaartje onder de Generaal Lemanlaan vernieuwd. Fietsers en voetgangers behouden tweerichtingsverkeer en krijgen aparte oversteekplaatsen met verkeerslichten.
"De voorbije jaren is daar geregeld onderhoud aan gebeurd, maar nu is het echt wel een zeer grondige onderhoudsbeurt."
Ook brug krijgt grondige opknapbeurt
Een belangrijke fase is het onderhoud van de Gentpoortbrug. Die wordt afgesloten van 15 juni tot en met 31 augustus 2026. Vanaf 1 september gaat de brug opnieuw open voor alle verkeer.
"De voorbije jaren is daar geregeld onderhoud aan gebeurd, maar nu is het echt wel een zeer grondige onderhoudsbeurt. Zowel op de brug waar het wegdek wordt aangepakt, de leuningen, als de metaalstructuur zoals de verflaag. En onder de brug: alle elektromechanische uitrusting wordt grondig gerenoveerd en bekeken", vertelt Geert Weymeis van De Vlaamse Waterweg.
De werken duren in totaal 175 werkdagen en moeten op termijn zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming in de Brugse binnenstad. "We beseffen dat deze werkzaamheden een impact hebben op bewoners, handelaars en de mobiliteit in de stad. Daarom zetten we sterk in op een uitgebreid minderhinderbeleid", aldus schepen Demon.
Het project heeft een totale kostprijs van ruim 4,6 miljoen euro.