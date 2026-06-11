Aannemer Persyn is gestart met de heraanleg van de kruispunten rond de Gentpoort in Brugge. Het gaat om een van de meest complexe verkeerspunten van de stad, waar de Stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg en Farys samen ingrijpen.

"Hier aan de Gentpoortbrug krijgen fietsers een volledig conflictvrije verkeersregeling, waardoor fietsers niet meer in aanraking kunnen komen met links of rechtsafslaand verkeer. En dat zal een heel groot verschil maken in de verkeersveiligheid", zegt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer.

De Generaal Lemanlaan en de omliggende kruispunten worden volledig vernieuwd. Er komen onder meer aangepaste verkeersstromen, aparte rijstroken en extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

"Met het Gentpoortproject pakken we een van de gevaarlijkste verkeerspunten van Brugge aan. De werken zijn ingrijpend, maar noodzakelijk om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren, vooral voor fietsers en voetgangers", zegt schepen van Openbaar Domein Franky Demon.

Ook de riolering wordt aangepakt. Daarnaast worden de twee kokers van het Zuidervaartje onder de Generaal Lemanlaan vernieuwd. Fietsers en voetgangers behouden tweerichtingsverkeer en krijgen aparte oversteekplaatsen met verkeerslichten.