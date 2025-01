Het project in Poperinge had heel wat voeten in de aarde. "De administratieve fase, de voorbereiding heeft zeven jaar geduurd," zegt directeur Kristof Christiaen van het Bertinus Collectief. "Door allerlei omstandigheden is dat wat langer uitgevallen dan gehoopt. Maar nu kunnen we meteen van start gaan en binnen een jaar hopen we dat het nieuwe gebouw er ongeveer zal staan."

Zo'n 500 leerlingen zullen les krijgen in het nieuwe gebouw.