De vele neerslag speelde vooral de akkerbouw parten. Boeren konden niet of laattijdig inzaaien en de hectareopbrengsten liggen lager. Voor graan is er 42 procent minder opbrengst dan in 2023, voor korrelmaïs 32 procent en voor suikerbieten bijna 13 procent. Ondanks de lagere productie, stegen de prijzen niet mee. Hierdoor kampt de akkerbouwsector met een daling van de omzet van 26 procent, berekende de Boerenbond. Dat is onder het vijfjarig gemiddelde.

Ook de sierteeltsector had last van het natte voorjaar en zag zijn omzet met 2 procent dalen.