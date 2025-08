Die eerste fysieke ontmoetingen verliepen zo goed dat het koppel inmiddels geregeld paart. Daarom zijn ze vanaf nu ook samen in het buitenverblijf te bewonderen. De hele introductie gebeurde in overleg met internationale gedragsspecialisten, dierenartsen en de coördinatoren van het Europese kweekprogramma (EEP).

De Noordelijke leeuw is één van de meest bedreigde ondersoorten ter wereld, met naar schatting nog maar 250 volwassen dieren in het wild. In dierentuinen wereldwijd leven er slechts 85 exemplaren. Bellewaerde hoopt dat de band tussen Nestor en Zari zich verder verdiept. “Met wat geluk mogen we in de toekomst welpjes verwelkomen,” klinkt het hoopvol.

Het park bekijkt samen met het kweekprogramma ook of de andere leeuwinnen, Najwa en Tala, in de toekomst verhuizen naar een ander Europees dierenpark om daar voor nageslacht te zorgen.