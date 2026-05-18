Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Gro­te inter­ven­tie bij afval­be­drijf in Roe­se­la­re na che­mi­sche brand

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Bij afvalverwerker Vanheede in Roeselare ontstond zaterdagavond brand in een container met gevaarlijk afval. Daarbij was boven de omgeving en de E403 korte tijd een grote rookpluim zichtbaar.

Het vuur brak uit in een speciale opslagcontainer voor chemisch afval op de site langs de Pildersweg. In de container zaten onder meer fosforhoudende resten en lithium-ionbatterijen, wat de situatie extra risicovol maakte. Door reacties van de materialen waren ook enkele knallen hoorbaar.

De brandweer rukte massaal uit met korpsen uit de regio en kreeg de brand snel onder controle. Nadien duurde de interventie nog uren omdat gespecialiseerde teams het afval veilig moesten verwijderen en onderdompelen om een nieuwe brand te vermijden.

Er vielen geen gewonden en volgens de hulpdiensten was er geen gevaar voor omwonenden. In de buurt van het kanaal hing er tijdelijk wel een vreemde geur.

Roeselare brand Vanheede2
Roeselare brand Vanheede3
Roeselare brand Vanheede4
Roeselare brand Vanheede
Redactie
Brand

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand Aarsele

Appartement in Aarsele loopt schade op na brand op terras
Plopsafile

Nieuwe verkeersaanpak rond Plopsaland werpt vruchten af
Pinksterdrukte

Drukte aan zee: Oostende activeert hitteplan en zet extra politie in voor pinksterweekend
Ongeval Sint Jan Ieper
Update

Fietser (78) in kritieke toestand na zware val in Sint-Jan bij Ieper
Brand Pittem

Snelle tussenkomst voorkomt grotere schade bij verdachte brand in Pittem
Politie

Twintiger opgepakt na brand in Oostende
Aanmelden