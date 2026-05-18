Het vuur brak uit in een speciale opslagcontainer voor chemisch afval op de site langs de Pildersweg. In de container zaten onder meer fosforhoudende resten en lithium-ionbatterijen, wat de situatie extra risicovol maakte. Door reacties van de materialen waren ook enkele knallen hoorbaar.

De brandweer rukte massaal uit met korpsen uit de regio en kreeg de brand snel onder controle. Nadien duurde de interventie nog uren omdat gespecialiseerde teams het afval veilig moesten verwijderen en onderdompelen om een nieuwe brand te vermijden.

Er vielen geen gewonden en volgens de hulpdiensten was er geen gevaar voor omwonenden. In de buurt van het kanaal hing er tijdelijk wel een vreemde geur.