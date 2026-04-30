Het ongeval gebeurde rond half elf vanmorgen in Sint-Michiels, in de richting van Zeebrugge aan de Chartreuseweg. Een vrachtwagen is er ingereden op een andere vrachtwagen. Eén trekker met oplegger ging door de middenberm en belandde in de andere richting in de zijberm. De bestuurder zat geklemd in zijn stuurcabine, hij moest in levensgevaar het ziekenhuis. De andere bestuurder bleef ongedeerd.