Vrachtwagen door middenberm op Expresweg N31 in Brugge: chauffeur in levensgevaar
Er is grote hinder op de Expresweg N31 in Brugge. Door een ongeval met twee vrachtwagens is de weg er gedeeltelijk versperd in beide richtingen. De bestuurder moest in levensgevaar naar het ziekenhuis
Het ongeval gebeurde rond half elf vanmorgen in Sint-Michiels, in de richting van Zeebrugge aan de Chartreuseweg. Een vrachtwagen is er ingereden op een andere vrachtwagen. Eén trekker met oplegger ging door de middenberm en belandde in de andere richting in de zijberm. De bestuurder zat geklemd in zijn stuurcabine, hij moest in levensgevaar het ziekenhuis. De andere bestuurder bleef ongedeerd.
Takelwerken duren tijdje
De linkerrijstrook naar Zeebrugge is versperd, richting Kortrijk kan het verkeer niet over de pechstrook en de rechterrijstrook.
Beide vrachtwagens moeten getakeld worden en dat kan nog even duren. In beide richtingen is er file.