Archieffoto
Gisteren voerde politiezone VLAS, samen met onder andere de Spoorwegpolitie en de Franse politie een grootschalige overlastinspectie uit in het station in Kortrijk.
Bij de controle werden onder andere vier drugshonden en 40 personen ingezet. Treinen vanuit Frankrijk en grote steden in het binnenland werden gecontroleerd. Ook mensen die gewoon aanwezig waren op het station werden gecontroleerd.
De actie ging onder meer over drugsbezit, wapendracht en diefstal. 1800 personen werden geïnspecteerd, 20 daarvan testten positief op drugsbezit. Vier mensen waren in bezit van illegale wapens en één geseind persoon werd gearresteerd.
Volgens de politiezone ging alles vlot: "De controleactie verliep zonder grote incidenten. Het was ook een leermoment voor de inspecteurs in opleiding. We blijven de buurt rond het station wel extra controleren om alle vormen van overlast aan te pakken."