Bij de controle werden onder andere vier drugshonden en 40 personen ingezet. Treinen vanuit Frankrijk en grote steden in het binnenland werden gecontroleerd. Ook mensen die gewoon aanwezig waren op het station werden gecontroleerd.

De actie ging onder meer over drugsbezit, wapendracht en diefstal. 1800 personen werden geïnspecteerd, 20 daarvan testten positief op drugsbezit. Vier mensen waren in bezit van illegale wapens en één geseind persoon werd gearresteerd.