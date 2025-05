Het zonnepanelenpark heeft een oppervlakte vergelijkbaar met acht voetbalvelden, samen 7.650 zonnepanelen. Dat is goed voor 4.400 MWh per jaar, of het verbruik van 400 gezinnen. Dat heeft ook een sociale impact zegt woonmaatschappij Impuls: "de opbrengsten dienen voor de renovatie en verduurzaming van 2.600 sociale woningen."

“Dit project activeert tijdelijk een braakliggende grond, in eigendom van een woonmaatschappij, waar vandaag geen sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Alle opbrengsten vloeien direct terug naar de woonmaatschappij voor de duurzame renovatie van bestaande woningen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

De panelen liggen er al een tijdje, en zorgden zeker in het begin voor wat overlast bij buurtbewoners. Vooral het geluid zorgde bij enkele dichte buren voor wat ergernis.

Sonny Ghesquiere, woonmaatschappij Impuls: '"Het is zo dat er bij de opstart wat lawaai was, een geruis laat ons maar zeggen. Daar zijn wij ons bewust van. Wij hebben ervoor gekozen om een hoes te plaatsen over de omvormers. En daarmee zou het nu beter moeten zijn."