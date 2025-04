Met de extra plaatsen die we creëren in de kinderopvang zullen er geen voorrangsregels meer nodig zijn. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) in een reactie op het arrest van het Grondwettelijk Hof.



Gennez wil nu de tijd nemen om het arrest rustig te bestuderen. "We hebben met deze regering 200 miljoen euro vrijgemaakt voor 10.000 extra plaatsen", zegt ze. "De oproep naar initiatieven wordt binnenkort gelanceerd. Met die bijkomende plaatsen zullen er geen voorrangsregels meer nodig zijn."