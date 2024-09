Met vijf zijn ze op de kandidatenlijst die Groen Damme gisteren indiende in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. 'Wij vinden het noodzakelijk voor Damme dat er een bredere diversiteit aan standpunten vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad. Dat is ook de wens die we van veel inwoners te horen krijgen', klinkt het.