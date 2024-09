Andries Neirynck trekt de lijst en is een nieuw gezicht. In zijn kanton pleit hij voor meer, betere, bredere en groenere fietspaden om de fiets aantrekkelijker te maken dan de auto. Ook is er volgens hem nood aan beter waterbeheer, meer bepaald voor de Dudzeelse polder en de poldergraslanden van de Spie.

Maar er zijn nog meer agendapunten. Zo moet er in het algemeen meer aandacht zijn voor de natuur en moet de open ruimte behouden blijven. Elke West-Vlaming moet volgens Groen ook op maximaal 1km van zijn/haar woning een wandelroute hebben. Verder is er onder meer aandacht voor een leefbaar inkomen, een duurzamere economie en waterbeheer.

De kieslijst

Martine De Meester, gemeenteraadslid in Zedelgem, staat op de tweede plaats. Bertrand Van Der Donckt is dat in Torhout en staat op plek drie. Gerda Schotte duwt de lijst.



De volledige lijst:

Andries Neirynck Martine De Meester Bertrand Van Der Donckt Eva Schuermans Jurgen Van de Walle Veerle Van Eeckhaute Peter-Jan Hallemeersch Rian De Rous Gerda Schotte

Andere kantons

Groen is een jarenlange vaste klant in de oppositie van de provincieraad, met deze legislatuur vier provincieraadsleden. Maarten Tavernier was er de vorige legislatuur een ijverige fractieleider en trekt ook de lijst in de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt. Verder kiest de partij voor vernieuwing bij z’n gezichten: zoals je al wist wordt dat Andries Neirynck voor de regio Brugge. Farhat Mahjor is lijsttrekker in de regio Oostende-Westhoek.