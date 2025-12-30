Het Pure Brugse Radioprogramma is dit jaar opnieuw elke eerste zondag van de maand te horen op Villa Bota en wordt gepresenteerd door Kelvin Bossut en schepen Blontrock. De subsidie van 500 euro werd toegekend om de onkosten van het programma te dekken. Volgens Reuse is dit problematisch omdat Blontrock in dit dossier twee rollen combineert. “Hij draagt hier twee petjes: die van beleidsmaker én die van radiomaker. De wet is daar heel duidelijk over: wie persoonlijk voordeel kan halen uit een dossier, mag niet deelnemen aan de beraadslaging of de beslissing.” Uit de notulen van het college blijkt nochtans dat schepen Blontrock aanwezig was op de zitting waarop de subsidie werd toegekend en dus meebesliste.

Daarnaast wijst Groen Brugge op een opvallend element in het subsidiedossier. De aanvraag werd formeel enkel ingediend door co-presentator Kelvin Bossut. In het eigenlijke dossier wordt de naam van Blontrock, met uitzondering van de bijlagen, nergens vermeld. “Dat roept vragen op over de transparantie en de correctheid van de procedure”, zegt Reuse.