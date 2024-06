Tijdens de campagnelancering nam Groen Brugge de tijd om enkele kandidaten en de belangrijkste agendapunten voor te stellen: “Er staat veel op het spel op 13 oktober. De stem van de Bruggeling zal bepalen welke richting onze stad de komende zes jaar uitgaat. Enkel met Groen gaan we de groene en sociale kant op. Wij willen een Brugge met meer natuur, betaalbare en energiezuinige woningen, waar voetgangers en fietsers alle ruimte hebben. Dat is de inzet van deze verkiezingen”, zegt Raf Reuse, fractieleider en lijsttrekker in oktober.

47 kandidaten

Groen trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met 47 kandidaten op de lijst. Fractieleider Raf Reuse is zoals eerder aangekondigd lijsttrekker. geflankeerd door Karin Robert (2), Bert Kindermans (3), Andries Neirynck (4), Joppe Massant (5), Nela Deleu Đenisijević (6). Katrien Cattoor is lijstduwer.

Zes speerpunten

Groen trekt de campagne in met zes speerpunten. De partij wil de Brugse buurten vergroenen en de open ruimte beschermen. “We zijn de enige partij die de Brugse Groene Gordel wil vrijwaren van beton”, meent Reuse. Daarnaast moet er volgens Groen Brugge meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers, zowel in de deelgemeenten als in een autoluwe binnenstad. De partij wil meer betaalbare huisvesting en wil de Bruggelingen helpen om hun woning energiezuinig te maken. Ook pleit Groen voor meer inspraak van de Bruggelingen in het beleid door wijkbudgetten in te voeren, waarmee de Brugse buurten beslissen over een deel van de stadsbegroting.

Daarnaast maakt Groen ook een prioriteit van toerisme. “Steeds meer Bruggelingen ervaren de schaduwzijden van het massatoerisme. Het evenwicht in onze stad lijkt zoek. Wij willen die balans herstellen met een ander beleid. We moeten niet meer, maar beter toerisme nastreven. Zo willen we inzetten op bezoekers die de tijd nemen om Brugge te ontdekken en het aantal cruiseschepen sterk beperken”, zegt Reuse.

“De komende weken zullen we onze verkiezingskandidaten lanceren. Met dit topteam zullen we de Bruggeling overtuigen dat Groen nodig is in het stadsbestuur. We moeten meebesturen om onze ambitieuze plannen waar te maken”, besluit Raf Reuse.