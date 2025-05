"Standaardbeton wordt gemaakt met heel wat primaire grondstoffen. Ook is er heel wat CO2-uitstoot bij de productie ervan. Circulair beton daarentegen gebruikt 20 procent gerecycleerde betongranulaten. Zo stoot je minder minder CO2 uit", verduidelijkt Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale.

In Damme ligt er al een stukje fietspad uit circulair beton en ook in Veurne is een deel gemaakt uit groen beton. Op het bedrijventerrein Tielt-Noord gaat het om de eerste strook op grotere schaal. "We weten al op basis van bepaalde proeven dat circulaire beton even goed is als klassiek beton. Toch zullen we dit naar de toekomst verder monitoren om te weten of dat nog altijd het geval is over vijf en tien jaar."