Langs de N37 in Tielt ontwikkelt WVI in samenwerking met de stad extra ruimte om te ondernemen. Het dossier sleept al een tijdje aan, door zorgen over onder andere de mobiliteit in de regio.

Ter hoogte van de in- en uitgang van het bedrijventerrein langs de Ruiseleedsesteenweg komt een nieuw en veiliger kruispunt, met verkeerslichten en een afslaande strook. "Ook in het bedrijventerrein en langs de Kanagemstraat wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Bovendien realiseren we op het bedrijventerrein ook een vrachtwagenparking", zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze.