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Het gratis muziekfestival Grensrock in Menen, dat morgen en zaterdag plaatsvindt, past zijn organisatie aan door de verwachte hitte. Er komt extra water, meer schaduw en extra ruimte voor de hulpdiensten.
De tientallen vrijwilligers van Grensrock zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen. Door de hoge temperaturen starten sommigen vroeger en werken anderen ’s avonds langer door.
“Er zijn mensen die starten om 5 uur. Vandaag was het 6 uur. Onze eigen mannen werken ook laat door. We nemen een lange pauze over de middag en zorgen dat iedereen voldoende drinkt”, zegt voorzitter Tim Lefever.
Ook extra maatregelen op terrein
Ook op het terrein zelf worden extra maatregelen genomen. Zo voorziet de organisatie meer schaduwplaatsen en extra drinkwater. De bekers worden gekoeld zodat de dranken fris kunnen worden geserveerd.
“We vragen de mensen ook om parasols mee te brengen, vooral tijdens de dag. We hebben extra water voorzien en proberen dat zo voordelig mogelijk aan te bieden”, aldus Lefever.
Voor medewerkers die even willen afkoelen, staat er een klein zwembad klaar. Ook voor de hulpdiensten wordt extra plaats voorzien.
De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers. Vorig jaar kwamen ongeveer 10.000 mensen naar het gratis festival. Op de affiche van Grensrock staan onder meer Admiral Freebee, Daan en Jasper Steverlynck.
Dit zijn de tips van de organisatie van Grensrock voor de bezoekers:
Tim Lefever geeft bezoekers nog enkele tips mee: “Breng een pet mee, smeer je voldoende in en drink regelmatig water. Probeer ook even te wachten met alcohol. En zorg voor elkaar: als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, help die persoon.”