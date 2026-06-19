Het gratis muziekfestival Grensrock in Menen, dat morgen en zaterdag plaatsvindt, past zijn organisatie aan door de verwachte hitte. Er komt extra water, meer schaduw en extra ruimte voor de hulpdiensten.

De tientallen vrijwilligers van Grensrock zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen. Door de hoge temperaturen starten sommigen vroeger en werken anderen ’s avonds langer door.

“Er zijn mensen die starten om 5 uur. Vandaag was het 6 uur. Onze eigen mannen werken ook laat door. We nemen een lange pauze over de middag en zorgen dat iedereen voldoende drinkt”, zegt voorzitter Tim Lefever.