Het Maandverbond zal gratis tampons en maandverbanden op alle 24 secundaire scholen in Kortrijk verdelen. Dit doen ze om menstruatiearmoede tegen te gaan, want veel meisjes kunnen zich het hygiënisch materiaal niet altijd financieel veroorloven. Het Maandverbond is een partnership tussen stad Kortrijk en Zonta Club, de vrouwenserviceclub die zich inzet om de vrouwenrechten wereldwijd te versterken.