De feiten vonden plaats op 6 februari 2025. De dertiger gaf de feiten toe en vertelde dat hij in financiële problemen zat, uit zijn huis was gezet en nergens naartoe kon. "Ik was bereid om de schade te vergoeden, maar wilde me eerst verdedigen voor de rechter", vertelde hij destijds.

Toch kwam hij niet opdagen op de zitting van 19 maart 2025. Daardoor kreeg de rechtbank geen zicht op zijn huidige situatie en kon niet worden bekeken of een andere straf mogelijk was.