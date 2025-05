Decaluwé verwijst daarmee naar het druktesysteem dat werd gebruikt tijdens de coronacrisis. "Het was toen met een andere reden, maar we slaagden er wel in om de drukte enigszins te spreiden over de kustlijn. Dat moet nu ook mogelijk zijn op topdagen. De druktebarometer werd toen ingevoerd, en die is eigenlijk nog altijd operationeel. Dat soort systemen moeten we gebruiken, niet enkel voor het verkeer op de weg, maar ook voor het treinverkeer", klinkt het. In de app van NMBS kunnen reizigers zien hoe druk het wordt op hun trein. "Maar ook voor de uittocht van toeristen tegen de avond moet de drukte goed gemonitord worden."

Daarvoor wil Decaluwé onder meer het Vlaams Verkeerscentrum inschakelen. "In samenwerking met het Verkeerscentrum zouden bestuurders uit het binnenland moeten afgeleid worden naar plekken aan de kust waar het minder druk is", zegt de gouverneur. "Een bestuurder uit Brussel moet eigenlijk in Brugge al de melding krijgen dat Oostende vol zit. Zo kan hij nog altijd naar pakweg Koksijde of een andere kustgemeente rijden waar het rustiger is. Als bestuurders pas in de kustgemeente zelf merken dat het te druk is, is het kwaad eigenlijk al geschied."