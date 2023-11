De burgemeesters van de gemeentes in de Westhoek zullen nu instaan voor de nazorg van de wateroverlast. De situatie ter plaatse zal nog steeds nauwgezet in het oog worden gehouden. Dit weekend zullen de pompen in het Ijzerbekken op volle capaciteit draaien om het doel van één meter bij laagwater te bereiken. Dat moet het effect van het aankomende stormtij en de noordwestenwind tegengaan.