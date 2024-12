Er zijn al heel wat instellingen die goed samenwerken, denk maar aan intercommunales, hulpverleningszones en ziekenhuisnetwerken, zegt de gouverneur. Toch is samenwerken niet altijd evident door een tekort aan middelen, bureaucratie of regelgeving die tekort schiet. De organisatie van de kustwacht en politie zouden bijvoorbeeld stukken beter kunnen als er meer samenwerking was. Om dat te bevorderen, pleit Decaluwé om kleinere politiezones af te schaffen. Daarmee doelt hij onder andere op zone Spoorkin in de regio Veurne.

"Bepaalde zones zijn gewoon te klein. Ik heb het voorbeeld gegeven rond de aanpak van transmigratie van zone Spoorkin. Dat is een van de kleinste zones van het land, zou ik bijna durven zeggen. Het was duidelijk dat men alleen niet in staat was de zaak aan te pakken en samenwerking verliep er ook moeilijk", zegt Decaluwé.