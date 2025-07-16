19°C
Arbei­ders ste­len pot goud­stuk­ken die ze ont­dek­ken tij­dens afbraak­wer­ken: schul­dig maar geen straf

Gouden munten illustratie

Illustratiefoto

Drie arbeiders zijn in de Brugse correctionele rechtbank schuldig bevonden omdat ze een pot met goudstukken hebben gestolen en de munten ook doorverkochten. De beklaagden ontdekten de munten tijdens afbraakwerken in een woning in Brugge. Een straf kregen ze niet, omdat het onderzoek te lang aansleepte.

F.M. (46) uit Zedelgem moest afbraakwerken uitvoeren in een woning in de Brugse deelgemeente Assebroek. Daarbij werd hij geholpen door Ieperling T.D. (46) en P.K. (50) uit Oostkamp. Met een kraan zakten ze in oktober 2019 door een gewelf van de kelder. In de verborgen ruimte ontdekten ze een pot met gouden munten, die ze onder elkaar verdeelden.

Het onderzoek wees uit dat M. in Antwerpen twaalf munten van de Zuid-Afrikaanse Krugerrand en 55 munten van 50 Belgische ECU verkocht voor 52.000 euro. De tweede beklaagde verkocht zijn munten voor 30.000 euro, waarmee hij auto's kocht en een deel van het bedrag vergokte. De derde arbeider kreeg een muntstuk en 2.000 euro.

Onderzoek sleepte jaren aan

De vondst kwam aan het licht bij de vorige eigenaars van het pand. Zij dachten dat de beklaagden juwelen hadden gevonden in hun vroegere eigendom en dienden klacht in. De drie werden snel geïdentificeerd en ze bekenden de feiten. Toch sleepte het onderzoek meerdere jaren aan. Daarom werd er geen straf uitgesproken.

De burgerlijke partij vorderde 240.000 euro schadevergoeding. De debatten over de precieze schadevergoeding zullen op 18 november gehouden worden.

Belga
Diefstal

