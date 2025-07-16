F.M. (46) uit Zedelgem moest afbraakwerken uitvoeren in een woning in de Brugse deelgemeente Assebroek. Daarbij werd hij geholpen door Ieperling T.D. (46) en P.K. (50) uit Oostkamp. Met een kraan zakten ze in oktober 2019 door een gewelf van de kelder. In de verborgen ruimte ontdekten ze een pot met gouden munten, die ze onder elkaar verdeelden.

Het onderzoek wees uit dat M. in Antwerpen twaalf munten van de Zuid-Afrikaanse Krugerrand en 55 munten van 50 Belgische ECU verkocht voor 52.000 euro. De tweede beklaagde verkocht zijn munten voor 30.000 euro, waarmee hij auto's kocht en een deel van het bedrag vergokte. De derde arbeider kreeg een muntstuk en 2.000 euro.