Festival Dranouter krijgt een erfgoedhalte op het terrein van de Klakkeye, waar het allemaal begonnen is, toen nog als folkfestival met als bezieler Alfred Den ouden. Het eerste jaar waren er bijna 500 bezoekers. Intussen kennen we Dranouter van vijf decennia festivalgekte, legendarische optredens en vele duizenden foto’s. Wie het verleden wil herbeleven, kan een fotowandeling maken in en rond het muzikaalste dorp van Vlaanderen met Nostalgische muziekfoto's.

De expo loopt nog tot 8 september. Het festival zelf vindt plaats van 2 tot en met 4 augustus.