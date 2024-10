De kaart is dus heel accuraat, op een ding na. Brugge ligt veel dichter bij de zee dan in werkelijkheid. De waterwegen zijn ook breder afgebeeld dan ze in het echt zijn.

“De opzet van het stadsbestuur was om een kaart te maken waarbij Brugge op een meer ideale manier werd voorgesteld dan in werkelijkheid was. En het toont Brugge als een bloeiende handelsmetropool die vooral bereikbaar is en veilig, ideaal voor handel”, gaat Goeminne verder.

Nochtans bleek Brugge in die periode eigenlijk al op z’n retour. Historicus Koen Goeminne bracht een team van 17 experten samen. In hun nieuwe boek staat het werk van Marcus Gerards centraal. “Meestal ligt de focus op de late middeleeuwen. Wij hebben geprobeerd om door de ogen van Marcus Gerards een tijdsbeeld op te hangen van Brugge in 1562”, besluit Goeminne.