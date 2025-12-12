3°C
Golf­club legt vij­ver droog voor onder­houd: inheem­se vis­soor­ten wor­den gered

Snoek1

Op het golfterrein van Koksijde leggen ze voor het eerst een grote vijver droog voor onderhoud. En na 12 jaar blijkt de ecogolf een opvallende biotoop voor wilde vis. Een gespecialiseerde firma uit Nederland helpt om  de vissen in de droog te leggen vijver te sparen.

Blankvoorn, stekelbaars, rietvoorn, vetjes en snoeken. Dat is wat leeft in de vijver waarin eigenlijk nooit echt vis is uitgezet. De paling zal misschien de bekendste zijn, maar we weten weinig over wat hier onder water leeft. Jan Deramoudt, Golf Ter Hille Koksijde: “ We hebben 20 vijvers. 10 hectare groot. De ene vijver is al wat groter dan de andere. Voor werken aan het drainagesysteem moeten we de vijver leegpompen om buizen te kunnen vervangen.”

Tegen de zomer klaar

Tegen de zomer moet het golfterrein met deze poelen weer optimaal beregend worden. Opvallend: de vissen worden tijdens de werken gespaard. Het lijkt wel liefdadigheid, maar volgens Ter Hille is het normaal dat een Ecogolf de natuur koestert. De Nederlandse specialisten zijn onder de indruk van het visbestand. Dat er ook vier grote snoeken leven in de kleine poel vinden ze ferm. De vissoorten van bij ons worden gered. Bram Van Wijk, visbestandspecialist uit Nederland: “Alle inheemse soorten zetten wij uit in het kanaal Nieuwpoort Duinkerke. Daar hebben we toestemming voor.”

Exoten worden niet opnieuw uitgezet

Maar in de vijver, zoals in veel binnenwateren, zitten ook te veel exoten die hier niet thuishoren. De zonnebaars bijvoorbeeld. Een ingevoerd siervijvervisje dat hier grote schade aanricht bij inheemse amfibieën. De zonnebaars zetten ze niet opnieuw uit.

Tegen vanavond is de poel leeg en kan het werk aan de buizen starten.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
