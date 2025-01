De schade aan het gebouw is aanzienlijk, maar de buit viel mee. Volgens Desmet was er slechts wat wisselgeld gestolen en werd een jetonautomaat vernield: "Men dacht dat daar geld in zat, maar voor de stoute mensen: daar zit nooit geld in."

Ondanks de schade blijft de kantine open en gaan de voetbalwedstrijden door zoals gepland.