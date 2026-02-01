Goedkoopste huizen vind je in Menen, Knokke-Heist blijft de duurste voor appartementen
De goedkoopste huizen in Vlaanderen vind je in Menen, blijkt uit cijfers van Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Huizen zijn in Vlaanderen gemiddeld genomen het duurst in Sint-Martens-Latem.
De mediaanprijs voor een huis kwam in 2025 in Sint-Martens-Latem uit op 695.000 euro, waar dat in 2024 nog 720.000 euro was. In Menen kwam de mediaanprijs voor een huis vorig jaar uit op 195.000 euro, evenveel als het jaar daarvoor. Dat maakt van Menen de goedkoopste plek in Vlaanderen om een huis te kopen.
De gemiddelde prijs van een huis zat in alle Vlaamse provincies in de lift. In onze provincie was de prijsstijging het kleinst: +0,7%, tot een gemiddelde prijs van 333.934 euro.
Duurste appartementen blijven in Knokke-Heist
Geen verrassing: appartementen waren vorig jaar in Vlaanderen het duurst in Knokke-Heist, met een gemiddelde prijs van 520.000 euro. Daarmee zijn ze wel goedkoper geworden dan in 2024, toen lag het gemiddelde voor een appartement in Knokke-Heist nog op 541.500.
Jonge veertigers
Wie het afgelopen jaar in België vastgoed kocht, was gemiddeld 40 jaar oud. In Vlaanderen was een koper gemiddeld 39 jaar oud. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen was een koper wat jonger: gemiddeld 38 jaar. In West-Vlaanderen was een koper gemiddeld 41 jaar oud.