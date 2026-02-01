De mediaanprijs voor een huis kwam in 2025 in Sint-Martens-Latem uit op 695.000 euro, waar dat in 2024 nog 720.000 euro was. In Menen kwam de mediaanprijs voor een huis vorig jaar uit op 195.000 euro, evenveel als het jaar daarvoor. Dat maakt van Menen de goedkoopste plek in Vlaanderen om een huis te kopen.



De gemiddelde prijs van een huis zat in alle Vlaamse provincies in de lift. In onze provincie was de prijsstijging het kleinst: +0,7%, tot een gemiddelde prijs van 333.934 euro.