Wat in 2009 start met dertien kinderen die éénmaal per maand in de achtertuin van Glenn en Esther terechtkunnen in Kinshasa, is uitgegroeid tot een centrum met 275 kinderen. Dagelijks is er begeleiding, medische zorg, spelplezier en een warme maaltijd voor kinderen uit de grote sloppenwijk vlakbij. “Eén op de zeven kinderen in Kinshasa sterft voor de leeftijd van vijf jaar. Eén op de twee kinderen in Congo is ondervoed, één op de twee meisjes in Congo gaat nooit naar school. Dat is de andere optie”, vertelt Glenn.