Glenn en Esther uit Zwevegem vangen 275 kinderen op in Kinshasa: “Voor mij is het heel emotioneel”
Glenn Vantieghem uit Zwevegem en zijn vrouw Esther Debusschere beheren al meer dan vijftien jaar een centrum voor kinderen uit een grote sloppenwijk in Kinshasa, Congo. Intussen vangen ze bijna 300 kinderen dagelijks op, hun ambitie is 1000. Maar daarvoor zijn extra centen nodig. In Zwevegem krijgen inwoners daarover alvast allemaal een brief in de brievenbus. Eén keer per jaar komt het koppel naar Glenns ouders in Zwevegem.
“Het centrum ligt aan de rand van een grote sloppenwijk”, vertelt Glenn Vantieghem. “Kinderen opnieuw kind laten zijn en de kans bieden om zich te ontwikkelen en een hopeloos leven om te buigen naar een leven met een toekomst, daar gaat het om”, gaat hij verder.
Van achtertuin naar centrum
Wat in 2009 start met dertien kinderen die éénmaal per maand in de achtertuin van Glenn en Esther terechtkunnen in Kinshasa, is uitgegroeid tot een centrum met 275 kinderen. Dagelijks is er begeleiding, medische zorg, spelplezier en een warme maaltijd voor kinderen uit de grote sloppenwijk vlakbij. “Eén op de zeven kinderen in Kinshasa sterft voor de leeftijd van vijf jaar. Eén op de twee kinderen in Congo is ondervoed, één op de twee meisjes in Congo gaat nooit naar school. Dat is de andere optie”, vertelt Glenn.
Aanpassing
In het begin vergde de oppas van de kinderen veel aanpassingstijd. Zo hebben Esther en Glenn vaak enkele dagen geen elektriciteit. “In het begin hadden we generator, ons eten in de frigo werd slecht, water dat niet uit de kraan komt. Dat was wel spannend soms en moeilijk. Ik heb veel traantje gelaten”, getuigt Esther Debusschere.
Adoptiedochter
Naast het opvangcentrum, vangen Glenn en Esther ook kinderen op in hun gezin. Zo adopteerden ze Ruby-Jane als hun dochter. “Voor mij is het heel emotioneel. Ik ben blij. Toen ik nog een baby was heeft mijn mama me achtergelaten”, vertelt Ruby-Jane. Soms passeren er ook kinderen die geplaatst worden door sociale werkers.
Om hun opvangdoelen te halen, vragen Glenn en Esther om een bijdrage bij de inwoners van Zwevegem.