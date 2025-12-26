Door de aanhoudende ijzel is het momenteel uiterst glad op de wegen, fietspaden en voetpaden, voornamelijk die in regio Brugge. De strooidiensten zijn sinds de vroege uren al actief, maar zelfs gestrooide wegen kunnen lokaal verraderlijk glad blijven.

Ook de spoeddienst van het AZ Sint-Jan in Brugge draait momenteel op volle toeren, al 40 patiënten kwamen binnen omdat ze gevallen zijn door de gladheid. Noodplanning West-Vlaanderen meldt ondertussen al dat er extra ambulances stand-by zijn voor bijkomende oproepen voor ongelukken.

Jan De Keyser, burgemeester van Oostkamp, roept iedereen op om verplaatsingen te beperken tot het strikt noodzakelijke en extra voorzichtig te zijn voor wie toch de weg op moet.