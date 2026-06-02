Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg versterken samenwerking bij noodsituaties
De gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen de vier lokale besturen sneller en efficiënter kunnen reageren bij noodsituaties.
De gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Door expertise en ervaring te delen, willen de vier besturen hun voorbereiding op noodsituaties versterken en hun slagkracht vergroten wanneer zich een crisis voordoet.
"Door expertise en ervaring te delen, staan de vier gemeenten sterker bij onverwachte gebeurtenissen."
De samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners ook bij onverwachte gebeurtenissen kunnen rekenen op een snelle en professionele aanpak. Dat kan gaan om extreme weersomstandigheden, een grote brand, een zwaar verkeersongeval of een milieuprobleem. "Door expertise en ervaring te delen, staan de vier gemeenten sterker bij onverwachte gebeurtenissen", klinkt het bij de betrokken besturen.
Noodplanningscoördinator
Elke gemeente beschikt wettelijk over een eigen noodplanningscoördinator. Dankzij de overeenkomst kunnen die coördinatoren elkaar ondersteunen en indien nodig vervangen. Zo blijft de nodige expertise altijd beschikbaar en kunnen de burgemeesters van de vier gemeenten permanent rekenen op professionele ondersteuning tijdens incidenten en crisissituaties.
De vier noodplanningscoördinatoren en hun burgemeesters
"Inwoners maximaal beschermen
Volgens de gemeenten is de samenwerking belangrijk omdat noodsituaties zich niet aan gemeentegrenzen houden. Door gezamenlijke afspraken te maken, kennis uit te wisselen en elkaar operationeel te ondersteunen, hopen de besturen sneller en efficiënter te kunnen optreden.
"Het doel is helder: inwoners maximaal beschermen en ook in uitdagende omstandigheden een snelle, gecoördineerde en professionele aanpak garanderen."