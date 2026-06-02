Volgens de gemeenten is de samenwerking belangrijk omdat noodsituaties zich niet aan gemeentegrenzen houden. Door gezamenlijke afspraken te maken, kennis uit te wisselen en elkaar operationeel te ondersteunen, hopen de besturen sneller en efficiënter te kunnen optreden.

"Het doel is helder: inwoners maximaal beschermen en ook in uitdagende omstandigheden een snelle, gecoördineerde en professionele aanpak garanderen."