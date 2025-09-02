Eén op de vier brooddozen is ongezond: vzw trekt naar basisscholen met lekkere alternatieven
Meer dan duizend kinderen worden in de eerste schoolweek getrakteerd op een gratis lunch van Brooddoosnodig, want een op de vier brooddozen schiet qua gezondheid nog altijd tekort. Vanmiddag landde het sensibiliseringsproject ook in de Brugse basisscholen.
Geen klassieke boterhammen tijdens de middagpauze op basisschool Boeiweide in Brugge, wel gezonde alternatieven zoals druiven, appels, couscous, wortels, paprika's, komkommers, watermeloen... Vzw Enchanté en Strategica zetten met vrijwilligers volop in om kinderen te inspireren dat een boterhamdoos best wel verrassend lekker kan zijn.
"We merken dat er toch in heel wat scholen in Vlaanderen en Brussel leerkrachten en directies aangeven dat leerlingen niet altijd met een gevulde of een niet-voedzame brooddoos naar school komen", zegt Fien Vermeulen van Brooddoosnodig.
Investering als school en stad
Steeds vaker nemen scholen en ook overheden noodgedwongen meer verantwoordelijkheid op om kinderen goed te leren lunchen. "Het is een maatschappelijke trend dat ook de school voor een stukje die taak moet overnemen van sommige ouders", reageert Brugs schepen Pablo Annys.
Steden en gemeenten krijgen ook subsidies van de Vlaamse overheid om gezonde tussendoortjes als fruit of gratis soep aan te bieden. Brugge investeert zo zelfs jaarlijks 300.000 euro voor 6.000 leerlingen in bijna 50 basisscholen.