Geen klassieke boterhammen tijdens de middagpauze op basisschool Boeiweide in Brugge, wel gezonde alternatieven zoals druiven, appels, couscous, wortels, paprika's, komkommers, watermeloen... Vzw Enchanté en Strategica zetten met vrijwilligers volop in om kinderen te inspireren dat een boterhamdoos best wel verrassend lekker kan zijn.

"We merken dat er toch in heel wat scholen in Vlaanderen en Brussel leerkrachten en directies aangeven dat leerlingen niet altijd met een gevulde of een niet-voedzame brooddoos naar school komen", zegt Fien Vermeulen van Brooddoosnodig.

