Al 57 jaar lang staat de Koninklijke Orde van de Paardenvissers in voor de promotie van de garnaalvissers te paard. "Toen we de Orde oprichtten, stonden er maar twee paardenvissers op het punt om te stoppen. We moesten iets doen om de traditie te redden", vertelt René Decorte, Grootmeester van de Orde.

Vandaag de dag zijn er nog 15 paardenvissers actief, en de erkenning als Unesco-werelderfgoed heeft de interesse wereldwijd aangewakkerd. "We krijgen bezoekers uit Zuid-Korea, de VS en Canada, de belangstelling is enorm", aldus Decorte.