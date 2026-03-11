IMOG heeft sinds januari een nieuwe afvalregeling. Maar voor gezinnen met jonge kinderen is het niet altijd voordelig. Eén kind zorgt op drie jaar tijd voor 1.062 kilogram aan luiers. Nu dat restafval sinds 1 januari duurder is, stijgt ook de rekening voor jonge gezinnen.

"In het oude systeem met restafvalzakken kwam dit neer op 150 euro luierafval per kind gespreid over drie jaar", klonk het bij Melissa Nuyttens, gemeenteraadslid van Vooruit in Harelbeke. "In het nieuwe afvalsysteem komt dit neer op zo'n 360 euro. Dat is meer dan 200 euro extra per kind. Ik vind dat dat serieus kan tellen en kan doorwegen op de factuur voor jonge gezinnen."

Premie

Melissa Nuyttens kaartte de zaak aan op de gemeenteraad van Harelbeke, waar Vooruit in de oppositie zit. Dat is ook zo in andere gemeenten in de IMOG-zone. Haar oproep gaat ruimer dan Harelbeke.

"Wij willen vooral veel meer ondersteuning voor jonge gezinnen. Stad Harelbeke bijvoorbeeld komt hier met een premie van 25 euro tussen, maar als je dat afweegt tegenover de 200 euro extra kosten vinden we dat eigenlijk maar een peulschil en zouden we dat graag hoger zien. Wij zijn voor herbruikbare, wasbare luiers. Maar we moeten eerlijk zijn: er is maar een klein aantal mensen die ze gebruikt. Dat is duur. In Harelbeke is er wel een tussenkomst voorzien."