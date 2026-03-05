De brandweer van zone Westhoek werd woensdag rond 18.20 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Casselstraat in Poperinge. In een rijwoning brak brand uit, waarbij de vlammen zowel aan de voor- als achterzijde van het huis uit de ramen sloegen.

Brandweerlieden kwamen massaal ter plaatse en kregen het vuur na enige tijd onder controle, maar het nablussen zal nog een tijdje duren. Er werd ook versterking opgeroepen van omliggende posten, onder meer om voldoende bluswater te voorzien.

Vier bewoners

Op het moment van de brand waren de vier bewoners (een vader, moeder en twee kinderen) thuis. Zij bevonden zich in een loods achter de woning, die gespaard bleef van de vlammen. Het gezin kon tijdig naar buiten en wordt ondertussen bij buren opgevangen. De woning zelf is helaas volledig uitgebrand. Hoe de brand precies ontstond, is nog niet duidelijk. Een branddeskundige onderzoekt ter plaatse de omstandigheden.

De aanpalende woning werd gecontroleerd en liep rookschade op. Door de interventie was de Casselstraat een tijdlang plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Door de brand ontstond er bovendien lange tijd hevige rookontwikkeling. Omwonenden die hinder ondervonden van de rook kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.