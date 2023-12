De Antwerpse zakenman vertrok bij de West-Vlaamse onderneming met een riante pensioenbonus van 3,5 miljoen euro. Eerder werden de statuten van het bedrijf aangepast opdat hij nog na zijn 67ste verjaardag bij Bekaert kon blijven werken. Daarnaast benoemde de multinational hem bij zijn afscheid tot erevoorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap behoorde Bekaert jaarlijks tot de Bel20, de beurs met de hoogst genoteerde bedrijven in ons land. Het staaldraadtechnologiebedrijf brengt zijn producten over de hele wereld uit en had in 2022 meer dan 22.000 werknemers in dienst.