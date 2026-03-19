De voormalige patriciërswoning is van 1777. De laatste bewoners verkochten het huis in 1955 aan de stad. Sinds 1983 is het beschermd erfgoed, net als het interieur, de tuin en de orangerie. De laatste jaren was het nu een culturele hotspot voor onder meer kunstencentrum Buda, Next Festival en Designregio Kortrijk. De gevel krijgt de komende maanden een grondige opknapbeurt, werken die tot eind dit jaar zullen duren.