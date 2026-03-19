Gevelrestauratie van bekend herenhuis uit 18e eeuw aan Broeltorens gaat van start
In Kortrijk zijn de restauratiewerken gestart van een beschermd pand uit de achttiende eeuw. De gevel is een bekend uitzicht aan de Broelkaai, vlakbij de Broeltorens.
De voormalige patriciërswoning is van 1777. De laatste bewoners verkochten het huis in 1955 aan de stad. Sinds 1983 is het beschermd erfgoed, net als het interieur, de tuin en de orangerie. De laatste jaren was het nu een culturele hotspot voor onder meer kunstencentrum Buda, Next Festival en Designregio Kortrijk. De gevel krijgt de komende maanden een grondige opknapbeurt, werken die tot eind dit jaar zullen duren.
De renovatie van de gevel zal bijna 1,1 miljoen euro kosten. Het Agentschap Onroerend Erfgoed neemt daarvan 300.000 euro voor haar rekening. "Met deze restauratie geven we het startschot voor de erfgoedrenovaties van deze legislatuur, met onder meer het Belfort, de Hoogmolen in Aalbeke, Preetjes Molen in Heule en het Koetshuis in Heule," zegt schepen van Erfgoed Wout Maddens.
In overeenstemming met Broeltorens
De gevel krijgt een gelijkaardige kleur als de Broeltorens verderop. Plinten, balkons en sierdetails worden gerestaureerd en waar nodig herplaatst. Ook het smeed- en ijzerwerk krijgt een grondige restauratie.