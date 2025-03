Er komt een nieuwe verbindingsweg tussen de E40 en Middelkerke. De weg zou beginnen aan de rotonde Westendelaan in Middelkerke en eindigen aan de rotonde in Slijpe, vlakbij de E40. Zo moet de badstad vlotter bereikbaar zijn, iets waar burgemeester Jean-Marie Dedecker al jaren voor pleit.

Het is geen snelweg zo mag je er 70 kilometer per uur rijden, maar je kan de weg niet dwarsen. Dat is voor heel wat boeren in de regio vervelend.