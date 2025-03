Er is veel tegenstand geweest, van de boeren ook. "Maar het algemeen belang heeft het gehaald van het eigenbelang", vindt Dedecker. De 1200 bezwaren nuanceert hij.

"Er waren helemaal geen 1200 bezwaren! Neen, dat is copypaste, dat zijn actiegroepen, die doen copypaste. Twaalf adviesraden hebben zich hierover gebogen. Natuur en Bos zegt dat het positief is, anderen doen dat ook. Maar dan is er altijd nog een kleine vzw of de Boerenbond die dit niet wil. We leven in een land van veel inspraak, maar er komt maar geen uitspraak. Die kleine vzw en de Boerenbond zullen nog wel naar Raad van State gaan. Maar goed, we zijn toch vertrokken. In principe is het uitgetekend en klaar. In principe kunnen we eind volgend jaar al beginnen."