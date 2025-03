Het beeldje is teruggevonden in een groenzone ter hoogte van het Shopping Center op Bredene-Sas. ‘King Frog’, een bronzen kunstwerk van de Bredense kunstenaar Patrick Ramont, werd in 2022 aangekocht door de gemeente en kreeg een plek bij de vijver in het Ramakerspark. In mei 2023 werd het werk gestolen, nadat de sokkel eerder al beschadigd was.