Het parket onderzoekt of er gesjoemeld werd bij de toewijzing van de bouw en exploitatie van ondergrondse parkings in Nieuwpoort, én bij de concessie voor het parkeerbeheer. De toewijzingen dateren van 2012, toen huidig burgemeester Kris Vandecasteele nog schepen was.

Vandecasteele reageert: "Ik heb er geen probleem mee dat er onderzoek gebeurt, maar ik denk niet dat er iets aan de hand is. Wij hebben niets te verbergen."