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In Pittem is de gerestaureerde Plaatsmolen officieel heropend. De restauratie was een ingrijpend werk en het dossier sleepte al meer dan vijftig jaar aan. De molen is nu opnieuw maalvaardig en staat open voor het publiek.
Met een zegening is de Plaatsmolen officieel heropend. De molen moet zo beschermd zijn tegen alle onheil. Na jaren wachten kan Pittem opnieuw genieten van een bijzonder stukje erfgoed dat in volle glorie is hersteld.
De restauratie was grondig. De kap werd volledig vernieuwd, net als de staart en de wieken. Ook het raderwerk binnenin werd aangepakt, zodat de molen opnieuw kan werken.
“We kunnen ook maïs malen, voor dieren en kippen”, zegt molenaar Lieven Braeckevelt. “Maar we gaan ook malen voor een bioboer die vroeg om langs te komen. En ook particulieren kunnen iets laten malen. Ze moeten het brengen en dan malen we dat met veel plezier.”
Lange weg
De heropening is het einde van een lange weg. Toen de gemeente Pittem de windmolen vijftig jaar geleden kocht, was die eigenlijk een bouwval. De restauratie en het opnieuw maalvaardig maken van de molen kostten 1,6 miljoen euro. Als beschermd monument kon Pittem rekenen op 1 miljoen euro subsidies.
“Deze stenen molen dateert van 1909. Dat is vrij jong. Hij werkte tot 1949. Veertig jaar is heel weinig."
Molenprovincie
West-Vlaanderen telt ongeveer tweehonderd molens en is daarmee een echte molenprovincie. Toch staat het molenbestand onder druk, onder meer door besparingen op restauratiepremies.
“Er is nog heel veel werk aan de winkel. Door de gebrekkige subsidieregeling staan nog heel veel molens in erbarmelijke toestand, vooral in het zuiden van West-Vlaanderen.”
De Plaatsmolen is tot het weekend van Zotte Maandag, op 20 juli, open voor het publiek.