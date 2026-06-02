Met een zegening is de Plaatsmolen officieel heropend. De molen moet zo beschermd zijn tegen alle onheil. Na jaren wachten kan Pittem opnieuw genieten van een bijzonder stukje erfgoed dat in volle glorie is hersteld.

De restauratie was grondig. De kap werd volledig vernieuwd, net als de staart en de wieken. Ook het raderwerk binnenin werd aangepakt, zodat de molen opnieuw kan werken.

“We kunnen ook maïs malen, voor dieren en kippen”, zegt molenaar Lieven Braeckevelt. “Maar we gaan ook malen voor een bioboer die vroeg om langs te komen. En ook particulieren kunnen iets laten malen. Ze moeten het brengen en dan malen we dat met veel plezier.”