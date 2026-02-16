Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie in Brugge is de gerestaureerde middeleeuwse reliekkist voorgesteld die lange tijd werd toegeschreven aan de Zalige Idesbald. De confrérie die waakt over het erfgoed en de geschiedenis van de kloostergemeenschap kon voor de restauratie rekenen op financiële steun van Gidsen met een Hart.
De restauratie was geen evidentie. Vooral het lood van de kist was in zeer slechte staat en dreigde verder te vergaan. Dankzij een schenking van 11.108,13 euro kon bijna de volledige kostprijs worden gedekt.
Niet de Zalige Idesbald
De reliekkist bevat stoffelijke resten die lange tijd werden gelinkt aan de vermeende Zalige Idesbald, de middeleeuwse abt van de Duinenabdij in Koksijde. DNA-onderzoek bracht in 2015 echter aan het licht dat het niet om Idesbald gaat, maar wel om een andere abt uit Koksijde. Volgens de confrérie neemt dat niets weg van de historische waarde van het middeleeuwse erfstuk.
Jubileumjaar
De restauratie geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 750 jaar hospitaal, kerk en klooster. Daarnaast viert de confrérie dit jaar ook haar 250-jarig bestaan, met de uitgave van een boek en een speciaal jubileumbier, de “Tripel Potterie”.