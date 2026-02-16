De reliekkist bevat stoffelijke resten die lange tijd werden gelinkt aan de vermeende Zalige Idesbald, de middeleeuwse abt van de Duinenabdij in Koksijde. DNA-onderzoek bracht in 2015 echter aan het licht dat het niet om Idesbald gaat, maar wel om een andere abt uit Koksijde. Volgens de confrérie neemt dat niets weg van de historische waarde van het middeleeuwse erfstuk.

