GeoDynamics biedt innovatieve oplossingen aan meer dan 3.500 klanten, voornamelijk actief in de bouw, service & installatie, en schoonmaaksector. Door repetitieve, handmatige taken te automatiseren, helpt GeoDynamics HR-, plannings- en financieel managers om tijd te besparen en aan regelgeving te voldoen. Het bedrijf heeft een bijzonder sterke reputatie opgebouwd in België en is klaar om zijn activiteiten verder internationaal uit breiden.

De strategische samenwerking is bedoeld om de internationale groeiambities van beide partijen te ondersteunen, met een sterke focus op de Benelux-markt. GeoDynamics zal blijven opereren als een zelfstandige entiteit binnen Blinqx, onder leiding van oprichters en Managing Directors Stijn Stragier en Peter Vermeesch, die nu ook medeaandeelhouders worden van Blinqx.