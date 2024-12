Sinds kort is Griet Vanryckegem van N-VA, voormalig schepen in de stad, Vlaams Parlementslid. Op woensdag is ze dan ook aanwezig op de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Die start telkens om twee uur, maar kan uitlopen tot een stuk in de avond. Vanryckegem kan dus nooit meer op de gemeenteraad raken, zegt N-VA.

Gemeenteraadslid Arne Beyens (N-VA) vroeg op de gemeenteraadszitting aan de voorzitter van de gemeenteraad om in de toekomst met deze situatie rekening te houden en de gemeenteraad op een andere dag te laten plaatsvinden. Maar dat blijkt geweigerd.