Gemeen­ten zien 35% meer lach­gas­fles­sen op recy­cla­ge­par­ken ondanks verbod

Lachgas bij afval

Het verbod op het oneigenlijk gebruik van lachgas remt het probleem blijkbaar niet af. Steden en gemeenten zagen 35% meer lachgascilinders opduiken op recyclageparken en in het openbaar domein dan in 2024.

Dat blijkt uit een bevraging van Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten VVSG. Ze vragen de federale overheid om meer preventie en handhaving.

Ontploffingen

Op jaarbasis gaat het om minstens 114.806 cilinders. Ook het aantal ontploffingen in verbrandingsinstallaties blijft hoog, met grote schade en kosten tot gevolg. Die kosten komen uiteindelijk terecht bij lokale besturen en burgers. “Zolang de illegale verkoop en het oneigenlijk gebruik van lachgas mogelijk is, draaien steden en gemeenten op voor de veiligheidsrisico’s en de kosten. Wie een verbod invoert, moet ook zorgen voor duidelijke regels, effectieve controles en ondersteuning voor lokale besturen,” zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

