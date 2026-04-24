Gemeentehuis De Haan
De gemeenteraad van De Haan heeft de volgende fase in de renovatie en restauratie van het gemeentehuis goedgekeurd. De renovatie zou de laatste moeten zijn in een proces dat tien jaar geleden van start ging.
Het monumentale gemeentehuis van De Haan maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht De Concessie en is zelf ook beschermd als monument. In 2016 en 2018 onderging het gebouw al renovaties op de tweede en derde verdieping, tussen 2022 en 2024 was de buitenzijde aan de beurt. De opdracht heeft een geraamde kostprijs van ongeveer 7,7 miljoen euro.
Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan nu de laatste fase van start gaan. Die omvat de renovatie van de kelder, het gelijkvloers en de eerste verdieping. Tegelijk wordt ook een nieuw en duurzaam verwarmingssysteem voorzien, met een geothermische warmtepomp.
De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de gemeentelijke dienstverlening tijdens de werken verzekerd blijft.