Als de hele hervorming budgetneutraal moet blijven, zullen Antwerpen, Gent en co. moeten inleveren ten voordele van de kleintjes. CD&V-parlementslid Brecht Warnez (Wingene) die in het Vlaams Parlement al jaren pleit voor een betere verdeling van de middelen, ziet in de studie een bevestiging van de noodzaak voor een bijgestuurde financiering. "Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect", aldus Warnez.