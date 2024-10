De hazen maakten deel uit van de beeldenwandeling Sculpture Link in de duinen van het Zwin. Het ging om gigantische bronzen beelden van de Britse kunstenaar Barry Flanagan, met een gezamenlijke waarde van 26,5 miljoen euro. Over de affaire was er destijds heel wat ophef.

De gemeente liet de beelden toen weghalen omdat er geen toelating was om ze te plaatsen maar dat blijkt nu onterecht te zijn. De Raad van State bekeek het dossier en vernietigde de beslissing van de gemeente. Enkele kunstwerken liepen trouwens schade op bij het weghalen.

De organisatie en de gemeente werken samen aan een oplossing.